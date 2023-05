Fuite des spécifications du OnePlus 12 – Actualités GSMArena.com

Le OnePlus 11, qui est actuellement l’appareil phare de la société chinoise, a été lancé en janvier. Son successeur est déjà en cours d’élaboration, et il s’appellera sans surprise OnePlus 12.

Selon une nouvelle fuite de source habituellement fiable, le OnePlus 12 sera lancé en Chine en décembre. Le qualificatif « en Chine » est important car la sortie mondiale peut avoir lieu quelques semaines (ou mois) après cela.

OnePlus 11

Le téléphone est actuellement sous forme d’échantillon d’ingénierie, et sous cette forme, il arbore le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 à la barre, un écran tactile OLED QHD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de 100 W câblé rapidement. mise en charge.

Le OnePlus 12 dispose de trois caméras arrière : une principale de 50 MP, une ultra large de 50 MP et une caméra à zoom périscope de 64 MP, ce qui serait une première dans la gamme OnePlus, mais certainement pas une première pour la société mère Oppo. En dehors de cela, il ne semble pas y avoir beaucoup de mises à niveau matérielles intéressantes à première vue – l’écran est de la même taille que celui de son prédécesseur, avec la même résolution et le même taux de rafraîchissement, et l’utilisation de la puce de nouvelle génération est à peu près par pour le cours.

Gardez à l’esprit que nous sommes encore assez tôt dans le cycle de développement de ce téléphone, vu qu’il est à sept mois du lancement, donc les choses pourraient changer d’ici là. Et bien sûr, nous vous apporterons plus de détails une fois que nous les aurons.

