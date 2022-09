Fuite des spécifications du OnePlus 11R – Actualités GSMArena.com

Le OnePlus 10R est sorti en mai dernier, et la société chinoise serait à pied d’œuvre sur son successeur, le bien nommé OnePlus 11R.

Selon une nouvelle fuite d’une source généralement fiable, le 11R sera livré avec un écran tactile AMOLED de 6,7 pouces 1080×2412 120 Hz, tout comme son prédécesseur. Contrairement au 10R, cependant, il sera alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, qui est tout à fait la mise à niveau du Dimensity 8100.

OnePlus 10R

Le OnePlus 11R sera apparemment proposé avec des options de RAM de 8 Go et 16 Go, et des options de stockage de 128 Go et 256 Go. Sa triple configuration de caméra arrière se composera d’un tireur principal de 50 MP, d’un ultra large de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP, tandis qu’à l’avant, il y aura un vivaneau de 16 MP pour les selfies – si vous obtenez de fortes vibrations OnePlus 10R dans le département caméra, vous n’avez pas tort, car ces spécifications semblent identiques.

Le 11R aura une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire rapide de 100 W. C’est en hausse par rapport à 80 W dans le 10R qui avait la même cellule de capacité. Pour le moment, on ne sait pas quand nous devrions nous attendre à ce que le OnePlus 11R devienne officiel, mais nous vous tiendrons au courant.

