Fuite des spécifications du OnePlus 11 Pro : Snapdragon 8 Gen 2 et 100 W en charge

La semaine dernière, nous avons eu notre premier aperçu du OnePlus 11 Pro en tant que leakster OnLeaks partagé les rendus du smartphone. Maintenant, la même source est de retour avec les spécifications complètes du OnePlus 11 Pro, nous donnant une idée de ce à quoi s’attendre du prochain produit phare de la marque chinoise.

Le OnePlus 11 Pro sera alimenté par le SoC Snapdragon Gen 2, qui devrait être officialisé en novembre lors du Snapdragon Summit de Qualcomm. Le smartphone exécutera probablement OxygenOS 13 basé sur Android 13 et sera livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, le modèle de base ayant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à bord.









Les rendus qui ont fui de OnePlus 11 Pro

Le OnePlus 11 Pro arborera un écran AMOLED QHD + 120 Hz de 6,7 pouces avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP – une dégradation par rapport au tireur selfie 32MP du 10 Pro en termes de résolution.

Pour les photos et vidéos régulières, vous obtiendrez un appareil photo principal de 50MP sur le panneau arrière du 11 Pro, rejoint par un ultra large 48MP et un téléobjectif 32MP avec zoom optique 2x. Le système de caméra sera également livré avec le réglage Hasselblad.

Une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 100 W maintiendra l’ensemble en état de fonctionnement, mais il n’est pas clair si elle ira jusqu’à 100 W en Asie et en Europe uniquement ou si les unités nord-américaines iront également aussi vite.









Le reste des points forts du OnePlus 11 Pro comprend un curseur d’alerte, un scanner d’empreintes digitales à l’écran et la prise en charge de Dolby Atmos. Le smartphone aura un port USB-C en bas et les options de connectivité sans fil incluent Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E. Il prendra également en charge les réseaux 5G.

Il n’y a aucun mot de OnePlus sur le 11 Pro, mais il devrait arriver plus tôt que le OnePlus 10 Pro, qui a été officiellement dévoilé cette année en janvier.

