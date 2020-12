Le Nokia 5.4 est en route, car le téléphone a déjà été certifié par la FCC. Bien que l’existence du téléphone n’ait pas encore été officiellement confirmée par HMD Global, nous obtenons maintenant la fiche technique complète de l’appareil.

Apparemment, le nouveau téléphone Nokia sera un midranger assez abordable avec des spécifications d’entrée de gamme à la limite comme l’écran et le chipset.



Ce Nokia 5.3 a un successeur

Nokia 5.4 devrait fonctionner sur le chipset Snapdragon 662, et nous savons déjà qu’il aura 4 Go de RAM et 128 Go de stockage; la fiche technique divulguée montre également un emplacement microSD offrant jusqu’à 256 Go d’espace supplémentaire.

Le panneau avant sera un écran LCD de 6,39 pouces avec une résolution de 720p. La caméra selfie aura un capteur 16MP, et même si nous ne savons pas où elle sera positionnée, une rumeur prétend qu’elle se trouvera dans un trou de perforation. En parlant de caméras, il y en aura quatre à l’arrière: une principale de 4 MP, un tireur ultra grand angle de 5 MP et deux unités de 2 MP.



Nokia 5.3

La batterie du Nokia 5.4 sera de 4000 mAh, mais comme le chipset ne prend pas en charge plus de Quick Charge 3, il ne rechargera pas plus de 18W. Au moins, le téléphone aura un port USB-C et une prise audio 3,5 mm.

