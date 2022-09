La semaine prochaine, le 15 septembre, Honor annonce officiellement le smartphone X40, qu’il a déjà taquiné il y a quelques jours, révélant qu’il aura un écran incurvé avec une découpe centrée pour la caméra selfie.

Aujourd’hui, une rumeur en provenance de Chine nous donne un tas de spécifications du combiné, à commencer par la taille de l’écran de 6,67 pouces, la résolution de 1080 x 2400, le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge des couleurs de 10 bits. Le Honor X40 aurait également un selfie de 8 MP vivaneau, une caméra arrière principale de 50 MP et une caméra auxiliaire de 2 MP à l’arrière.

Les choses en cours d’exécution seront le SoC Snapdragon 695 de Qualcomm, le même chipset utilisé dans le Honor X30, le prédécesseur du X40, qui a été lancé en décembre dernier. Garder le chipset inchangé est certainement un choix étrange, d’autant plus que le Snapdragon 695 est loin d’être une centrale électrique.

Quoi qu’il en soit, le Honor X40 apporterait une batterie de 5 100 mAh, 300 mAh de plus que son prédécesseur, et il prendrait en charge une charge rapide de 40 W. Il exécutera Android 12 avec Magic UI 6.1 en plus. Le téléphone mesurerait 161,6 x 73,9 x 7,9 mm et pèserait 172 g.

La source (en chinois) | Passant par