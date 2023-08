Fuite des spécifications du Fairphone 5 : jusqu’à 8 ans de support, nouvel écran AMOLED, plus de modules

Des informations détaillées sur le prochain Fairphone 5 ont été divulguées, y compris la date d’annonce – demain. Le nouveau modèle sera plus puissant, plus réparable, plus durable, avec un support plus long et, malheureusement, plus coûteux.

La compagnie de téléphone néerlandaise a fait un choix intéressant pour le chipset, en optant pour un Qualcomm QCM6490. Il s’agit d’un chipset destiné aux applications embarquées et industrielles. En termes de performances, il devrait être similaire au Snapdragon 778G.

Ce qui le rend intéressant, c’est que Qualcomm propose un support logiciel à long terme – huit ans ou jusqu’en 2031. Fairphone fait de son mieux pour offrir un support à long terme, par exemple, la dernière mise à jour du Fairphone 2 est arrivée sept ans après son lancement, mais il ne peut pas se passer de beaucoup de choses. Qualcomm. Le choix d’une puce industrielle pourrait changer la donne.

Quoi qu’il en soit, le modèle 5 dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, ainsi que d’un emplacement microSD. Cet emplacement microSD, ainsi que l’emplacement SIM, est désormais un module distinct. Il y a maintenant onze modules au total (contre huit auparavant), les caméras et le moteur de vibration étant également des pièces distinctes. Cela permet aux utilisateurs de les modifier individuellement.



Le Fairphone 5 est composé de 11 modules remplaçables individuellement

La société a abandonné l’écran LCD des modèles précédents et a choisi un écran AMOLED légèrement plus grand de 6,46 pouces (contre 6,3 pouces sur le Fairphone 4). Il a une résolution plus élevée, 1 224 x 2 770 px, et fonctionne à 90 Hz pour démarrer (contre 1 080 x 2 340 px, 60 Hz). Même avec le passage à l’AMOLED, le lecteur d’empreintes digitales reste sur le côté.

Le nouveau modèle est équipé de trois caméras 50MP – deux à l’arrière et une à l’avant. Tous les trois enregistreront des vidéos 4K. Ils ont apparemment des « objectifs haut de gamme », mais il n’y a aucun mot sur la distance focale ou d’autres caractéristiques.















Fairphone 5 (fuite d’images)

La batterie est également plus grande avec une capacité de 4 200 mAh (contre 3 905 mAh). Il n’y a aucune mention des spécifications de charge dans les données divulguées (le modèle 4 avait une charge filaire de 20 W uniquement). Le nouveau modèle offre également une connectivité améliorée avec Wi-Fi 6E (6 GHz) et Bluetooth 5.2.

De plus, il est classé IP55, contre IP54 (le 5 signifie la résistance aux jets d’eau, le 4 était la résistance aux éclaboussures). Comme nous l’avons vu sur les images divulguées, le nouveau téléphone sera disponible en bleu ciel, gris et transparent.











Fairphone 5 en bleu ciel, gris et transparent

Le nouveau matériel est également plus respectueux de l’environnement avec 70 % de matériaux issus du commerce équitable et recyclés, contre 30 à 40 % par rapport au modèle précédent. Le téléphone portera également une nouvelle étiquette de protection du climat qui signifie une empreinte carbone réduite tout au long de la durée de vie de l’appareil.

Tout cela semble bien, mais voici maintenant l’heure de la mauvaise nouvelle : le Fairphone 5 coûtera 700 € selon la fuite. A titre de comparaison, l’ancien modèle coûtait 580 €.

L’annonce officielle du téléphone approche, alors revenez demain. Il sera intéressant d’entendre ce que Fairphone a à dire sur la prise en charge logicielle du nouveau module.

Source (en allemand)