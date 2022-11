Fuite des spécifications Dimensity 8200 de MediaTek, mise à niveau mineure par rapport au 8100

Le Dimensity 8200 n’est toujours pas officiel, mais nous savons déjà qu’il alimentera les téléphones Xiaomi Redmi et le prochain iQOO 7 SE. Et maintenant merci au pronostiqueur prolifique Station de discussion numérique nous obtenons les spécifications clés du SoC et ils suggèrent une mise à niveau mineure par rapport au Dimensity 8100.

Il utiliserait les mêmes cœurs 4x Cortex-A78 et 4x Cortex-A55, mais dans une configuration différente à des vitesses d’horloge plus élevées. L’A78 sera divisé en deux clusters – 1x Cortex-A78 cadencé à 3,1 GHz et 3x Cortex-A78 fonctionnant à 3,0 GHz. Les quatre cœurs Cortex-A55 d’efficacité restent à 2,0 GHz.

À titre de comparaison, le Cortex-A78 du Dimensity 8100 fonctionne à 2,85 GHz, donc MediaTek a considérablement augmenté la vitesse d’horloge. Le GPU Mali-G610 MC6 reste cependant le même. Enfin, le pronostiqueur dit que les performances AnTuTu du SoC dépassent probablement la barrière des 900 000 points.

Le rapport se termine par quelques prévisions de prix pour les futurs smartphones Redmi et iQOO exécutant ledit silicium. Apparemment, ils ne dépasseront pas la barrière des 2 000 CNY, soit 280 dollars en dollars. Bien sûr, ce prix n’inclut pas les taxes et autres éléments de prix sur les marchés occidentaux, mais il semble toujours assez compétitif.

