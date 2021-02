Fuite des spécifications détaillées du vivo S9

Le premier téléphone alimenté par MediaTek 1100 sera annoncé le 6 mars – le prochain midranger vivo S9. L’appareil figurait déjà dans une liste de la console Google Play et maintenant des fuites @ Station de chat numérique et @Arsenal a révélé les spécifications détaillées de l’appareil.



affiche de fuite de vivo S9

Écran AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe d’encoche pour ses deux caméras selfie. Le capteur principal à l’avant sera le 44MP GH1 de Samsung et il sera accompagné d’un vivaneau ultra-large. L’arrière semble abriter une configuration à trois caméras similaire au S7 5G de vivo, bien que nous n’ayons pas de détails sur les capteurs réels ici.







@Digital Chat Station et @Aresenal posts

Le S9 serait doté d’un cadre plat en aluminium et d’un corps d’une épaisseur de seulement 7,31 mm. Il est supposé être lancé en tant que smartphone 5G le plus léger avec 168 grammes. Les deux nouvelles fuites spécifient également une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 33 W et deux versions de RAM / stockage avec une garniture de 8/128 Go et une variante de 12/256 Go.

Source 1 • Source 2 (tous les deux en chinois) | Via