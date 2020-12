OnePlus 9 aurait été livré avec une configuration à triple caméra et ses détails ont été divulgués en ligne. Il a récemment été rapporté que le smartphone était équipé de caméras Leica à bord. Maintenant, une fuite prétend révéler les spécifications de la caméra du OnePlus 9. Le OnePlus 9 pourrait avoir une caméra grand angle ultra-vision de 50 mégapixels à bord, selon la récente fuite. De plus, la configuration de la triple caméra sur le smartphone comprend un téléobjectif et un objectif ultra grand angle. Par ailleurs, un nouveau chargeur OnePlus 33W aurait été repéré sur une liste de certification.

Les spécifications de la caméra OnePlus 9 ont été répertoriées sur SlashLeaks. Le rapport indique que le OnePlus 9 devrait comporter un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture de f / 1,9. De plus, la configuration de la triple caméra sur le OnePlus 9 peut inclure un appareil photo ciné ultra grand angle de 20 mégapixels avec ouverture f / 1,8 et un téléobjectif de 12 mégapixels avec autofocus et un objectif f / 3,4. En plus d’indiquer que la série OnePlus 9 sera livrée avec un système de caméra amélioré, le rapport n’a rien révélé d’autre.

Des rapports antérieurs ont indiqué que le OnePlus 9 comportera une configuration de triple caméra arrière. Les images en direct présumées du smartphone ont également fait surface plus tôt ce mois-ci, faisant allusion à une configuration à triple caméra placée verticalement. À l’avant, le OnePlus 9 devrait avoir un écran perforé avec la découpe de la caméra placée dans le coin supérieur gauche de l’écran. Les détails de la caméra frontale ne sont pas encore connus. OnePlus utiliserait des caméras Leica sur la série OnePlus 9, selon des rapports antérieurs.

Outre l’appareil photo, d’autres spécifications du OnePlus 9 ont été évoquées dans des rapports précédents. Le smartphone serait livré avec un écran Full HD + de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Il est également prévu de venir avec le dernier chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. De plus, OnePlus 9 devrait venir avec le support HDR, abritera une batterie de 4500 mAh et fonctionnera sur Android 11 prêt à l’emploi. Bien que tout cela semble convaincant, tout est à prendre avec une pincée de sel car OnePlus n’a rien dit sur la série OnePlus 9.