fuite des spécifications de la série vivo S17 et de l’Air Pro TWS

Hier a vu le lancement du vivo S17e et nous obtenons maintenant la confirmation officielle que le reste des membres de la série S17 – le S17 et le S17 Pro fera ses débuts le 31 mai. Les nouveaux téléphones seront également rejoints par les écouteurs vivo Air Pro TWS qui sont devrait être renommé iQOO TWS Air Pro bourgeons qui ont été lancés plus tôt cette semaine.











conception vivo S17 et Air Pro TWS

Basé sur des informations partagées par des pronostiqueurs populaires DigitalChatStation, vivo S17 et S17 Pro apporteront des écrans AMOLED incurvés de 6,78 pouces avec une résolution de 2800 × 1260 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le modèle Pro sera équipé du chipset Dimensity 8200 de MediaTek, tout comme son prédécesseur.

De plus, le vivo S17 Pro serait doté d’un capteur principal IMX766V de 50MP, d’un appareil photo ultra-large IMX355 de 8MP et d’un module téléobjectif IMX663 2X de 12MP. Le téléphone devrait être lancé avec une batterie de 4 505 mAh et une charge rapide de 80 W. La série vivo S17 devrait être lancée dans les couleurs montagne, vert d’eau et noir.

