Hier, nous avons partagé un rendu exclusif du Honor Play 5 et signalé que le smartphone serait livré avec un appareil photo principal de 64MP et une charge de 66W. Aujourd’hui, nous en apprenons plus sur le Play 5 en tant que pronostiqueur fiable Station de chat numérique a révélé les spécifications complètes du smartphone.

Selon le pronostiqueur, le Honor Play 5 sera alimenté par le SoC Dimensity 800U et emballera un panneau FullHD + OLED de 6,53 pouces, qui, nous le savons, aura une encoche pour la caméra selfie. La couverture arrière du Play 5 n’a pas de lecteur d’empreintes digitales , mais comme le smartphone viendra avec un écran OLED, nous pourrions voir une solution intégrée.

La caméra 64MP sera rejointe par une unité 8MP (probablement ultra-large) et deux 2MP (profondeur et macro probables). Le smartphone mesurera 7,46 mm d’épaisseur et pèsera 179 grammes. Il sera alimenté par une batterie de 3800 mAh, qui se chargera probablement via un port USB-C.

Nous espérons en savoir plus sur la caméra selfie du Play 5, ses prix et sa disponibilité prochainement.

