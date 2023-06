Fuite des spécifications d’affichage du duo Google Pixel 8

Suite à la fuite détaillée des spécifications de l’appareil photo de la série Google Pixel 8 de la semaine dernière, un nouveau rapport sur les spécifications de l’écran des appareils à venir. D’après des informations provenant d’une source interne de Google, Autorité Android partage notre aperçu le plus détaillé des nouveaux panneaux d’affichage du duo Pixel 8.







Spécifications d’affichage de la série Google Pixel 8

Pixel 8 apportera un écran OLED plat de 6,17 pouces avec une résolution de 1080 x 2400px et un taux de rafraîchissement de 120H. Le panneau d’affichage mesurerait 64 x 143 mm et aurait une courbure d’angle plus élevée à 102 pixels par rapport aux 47 pixels de son prédécesseur. De plus, nous obtenons la confirmation que l’écran pourra ramener son taux de rafraîchissement à 10 Hz, 30 Hz ou 60 Hz selon le scénario. Le plus petit Pixel aura une luminosité maximale de 1 400 nits lors de l’affichage de contenu HDR.

Selon les rumeurs, Pixel 8 Pro apporterait un écran OLED plat de 6,7 pouces avec une résolution de 1 344 x 2 992 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme son frère non Pro, Pixel 8 Pro présentera une courbure d’angle plus élevée qui ramène le nombre de pixels par pouce à 490 ppi sur Pixel 8 Pro par rapport à 512 ppi sur Pixel 7 Pro. La luminosité maximale en mode HDR est évaluée à 1 600 nits et l’écran pourra réduire son taux de rafraîchissement à 5 Hz pour économiser la batterie.

