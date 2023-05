Fuite des spécifications d’affichage du casque Apple Mixed Reality

Apple devrait dévoiler son casque de réalité mixte la semaine prochaine à la WWDC23, marquant le lancement du premier nouveau produit majeur du fabricant d’iPhone depuis le lancement de l’Apple Watch.

Alors que nous approchons des débuts du casque de réalité mixte, l’analyste d’affichage Ross Young a partagé ce qu’il prétend être les spécifications des deux écrans trouvés à l’intérieur du casque, signalant que l’appareil sera doté de la technologie d’écran micro OLED avec deux écrans de 1,41 pouces, mesurés en diagonale.

Selon Young, l’appareil devrait avoir un rapport de contraste de 4000:1 et plus de 5000 nits de luminosité.

Plus tôt dans la journée, App Store Connect, le portail en ligne utilisé par les développeurs pour télécharger des applications sur l’App Store, référencé « xrOS », le nom qui serait donné au système d’exploitation qui fonctionnera sur le nouveau casque de réalité mixte d’Apple.

On dit depuis longtemps que xrOS est le nom choisi par Apple pour le nouveau système d’exploitation, qui offrira une combinaison d’expériences de réalité augmentée et virtuelle, y compris les appels VR FaceTime, les jeux Apple Arcade AR, et plus encore.

Image: Ian Zelbo