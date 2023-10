Fuite des spécifications complètes du Xiaomi 14, peut-être

Xiaomi s’apprête à dévoiler les produits phares 14 et 14 Pro destinés au marché chinois le 27 octobre, si l’on en croit les dernières rumeurs à ce sujet. Comme nous sommes maintenant plus proches que jamais de cette date, il ne serait pas du tout surprenant d’avoir une fuite de la fiche technique complète du modèle vanille. Et c’est exactement ce que nous vous proposons aujourd’hui.

Cependant, gardez à l’esprit que de fausses fuites de fiches techniques sont malheureusement monnaie courante sur Weibo depuis quelques années, et c’est également de là que cela vient. Et cela ne vient pas d’un des fuiteurs fiables, comme Digital Chat Station ou Ice Universe. Par conséquent, nous vous mettons en garde de prendre tout cela avec une bonne dose de scepticisme, car cela pourrait s’avérer n’être rien de plus que l’imagination hyperactive d’un fan de Xiaomi au travail.

La clause de non-responsabilité étant écartée, passons directement au sujet. Le Xiaomi 14 serait livré avec un écran OLED Huaxing C8 de 6,44 pouces avec une résolution de « 1,5K », un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 800 nits, ainsi que Prise en charge de Dolby Vision et de la gamme de couleurs DCI-P3.

Une affiche du Xiaomi 14 avec les spécifications complètes apparaît sur Weibo – Écran OLED Huaxing C8 de 6,44 pouces

Écran 1,5K 120 Hz, luminosité 2 800 nits

Couleurs 12 bits, Dolby Vision, HDR10+, gamme de couleurs DCI-P3,

– Snapdragon 8 Gen 3

– RAM LPDDR5x, stockage de la version améliorée UFS 4.0

– 4 600 mAh… pic.twitter.com/3znd2hoVLL -Anvin (@ZionsAnvin) 16 octobre 2023

Aux commandes se trouve le Snapdragon 8 Gen 3, qui devrait être officialisé par Qualcomm lors de son événement annuel à Hawaï, qui aura lieu cette année du 24 au 26 octobre. Ainsi, comme vous l’avez peut-être deviné, Xiaomi a décidé de gaspiller pas le temps de présenter ses premiers appareils alimentés par la nouvelle puce.

Le Xiaomi 14 le couplerait avec la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0. Selon les rumeurs, le téléphone disposerait d’une batterie de 4 600 mAh prenant en charge la charge filaire de 90 W, la charge sans fil de 50 W et la charge sans fil inversée de 10 W. Le système de caméra comprendra un vivaneau principal OmniVision OV50H de 50 MP avec OIS, un ultra-large de 50 MP et un téléobjectif de 50 MP.

Sans surprise, le combiné dispose de deux haut-parleurs stéréo, d’un émetteur infrarouge et sera classé IP68 pour sa résistance à la poussière et à l’eau. Il y a aussi apparemment un « moteur acoustique 2 en 1 » à l’intérieur et un grand système de refroidissement à chambre à vapeur.