Récemment, nous avons examiné de plus près les options de couleur et le design de la série Samsung Galaxy S21 grâce à des rendus de haute qualité. Maintenant, un nouveau rapport de WinFuture met en évidence les spécifications présumées du Galaxy S21 Ultra qui, selon la rumeur, ferait partie de la série avec le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Plus vanille. Pour le moment, Samsung n’a pas confirmé officiellement le développement de la série, et les utilisateurs devraient prendre les informations ci-dessous avec une pincée de sel. La société de technologie sud-coréenne aurait lancé les smartphones Galaxy S21 le 14 janvier.

Selon le rapport, le Galaxy S21 Ultra arbore un écran AMOLED dynamique Infinity-O-Edge de 6,8 pouces avec une résolution de 3200 x 1440 pixels (WQHD +), 515ppi, une luminosité maximale de 1600 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On s’attendait auparavant à ce que le téléphone soit le seul appareil avec un écran incurvé de la gamme Galaxy S21; cependant, la dernière fuite suggère qu’il porte un écran « presque » plat. Sous le capot, on dit que le processeur varie en fonction de l’emplacement, ce qui est assez typique de Samsung avec ses séries premium Galaxy Note, Note S et Galaxy Fold. La variante américaine du smartphone emballerait le SoC Qualcomm Snapdragon 888 tandis que d’autres régions telles que l’Allemagne viendraient avec le SoC Samsung Exynos 2100 non confirmé. Notamment, le fabricant de smartphones sud-coréen a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle puce Exynos le 12 janvier. Le modèle Ultra serait livré avec le One UI 3.1 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

En termes de caméras, le téléphone devrait comporter une configuration de caméra arrière quadruple qui abrite un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif grand angle f / 1,8 et des capacités de mise au point automatique, un capteur de 12 mégapixels avec f / 2,2 ultra- objectif grand angle et champ de vision de 120 degrés, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, et enfin, un téléobjectif secondaire de type périscope de 10 mégapixels avec OIS et zoom optique 10x. Le système de caméra arrière abrite en outre un système de mise au point automatique laser qui remplace le capteur Time-of-Flight (ToF) disponible sur le Galaxy S20 Ultra, indique le rapport. Pour les selfies et les appels vidéo, le Samsung Galaxy S21 Ultra est censé transporter un jeu de tir de 40 mégapixels logé à l’intérieur de la découpe de perforation.

Les autres fonctionnalités rumeurs sur le téléphone comprennent la double SIM + eSIM (varie selon la région), la 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.1, le GNSS, le NFC, une classification IP68 et la prise en charge du stylet S Pen (en option). Le Galaxy S21 Ultra peut contenir une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 45 W, une charge rapide sans fil (Qi), une prise en charge de Wireless PowerShare (charge sans fil inversée). Son prix commencerait à 1399 euros, soit environ 1,26 lakh de Rs en Inde.