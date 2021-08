Fuite des spécifications complètes du Samsung Galaxy Buds2

Lors de son grand événement du 11 août, Samsung lancera de nombreuses choses, dont deux nouveaux smartphones pliables, deux nouvelles montres intelligentes et les Galaxy Buds2. Les nouveaux écouteurs ont fui comme un fou ces derniers temps, et après avoir découvert ce qu’ils vont coûter, la fuite d’aujourd’hui nous apporte leur fiche technique complète.

Si vous tenez compte du fait que les rendus divulgués des bourgeons (comme ceux ci-dessous) ont également été publiés d’innombrables fois, corrigez-nous si nous nous trompons, mais nous pensons que cela signifie que Samsung n’a littéralement plus rien à annoncer la semaine prochaine – à moins sur le front Buds2.

Quoi qu’il en soit, voici les spécifications. Les Buds2 auront Bluetooth 5.2, une finition brillante (évidente de tous les rendus), une prise en charge de la suppression active du bruit et du mode ambiant, 3 micros par oreillette, une prise en charge de la charge Qi pour le boîtier et un indice IPX7 pour résister à l’immersion dans l’eau.

La durée de vie de la batterie sera de 5 heures avec ANC activé et de 8 heures avec ANC désactivé des bourgeons eux-mêmes, et si vous ajoutez dans le cas cela vous rapporte 13 heures de plus avec ANC et 20 heures de plus sans. Chaque bourgeon a une batterie de 61 mAh et la capacité du boîtier est de 472 mAh. Charger les têtes pendant seulement 5 minutes leur donnera la capacité de travailler pendant 55 minutes. Chaque bourgeon a deux haut-parleurs, un « woofer » de 11 mm et un « tweeter » de 6,5 mm.

Avec le prix inférieur au Galaxy Buds Pro et les fonctionnalités correspondant pour la plupart à cette paire, il faut se demander ce que Samsung fait ici en rivalisant si bien avec lui-même. Là encore, nous, les consommateurs, en profitons, alors profitons autant que possible de cette étrangeté.

La source | Passant par