Fuite des spécifications complètes du OnePlus Nord CE 5G

Le prochain appareil de milieu de gamme de OnePlus est le Nord CE 5G, et la société l’a déjà taquiné un peu et nous a fait savoir que le dévoilement complet aura lieu le 10 juin.

Inutile d’attendre aussi longtemps, car aujourd’hui, la liste complète des spécifications du téléphone à venir a été publiée. Il semble que le Nord CE (« CE » pour « Core Edition ») soit fortement basé sur le Nord original, avec quelques coupures ici et là pour lui donner probablement un prix de lancement inférieur.

Le Nord originel

Le Nord CE 5G serait doté d’un écran tactile AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz avec un capteur d’empreintes digitales intégré, du chipset Snapdragon 750G à la barre et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 30 W (0 à 70 % en 30 minutes).

À l’arrière, il y a un système de triple caméra, avec un capteur principal de 64 MP d’Omnivision, un ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Sur le devant, vous obtenez un vivaneau de 16 MP pour les selfies.

Il y aura deux versions de RAM/stockage : 6/64 Go et 8/128 Go, bien qu’il s’agisse de stockage UFS 2.1, et rien de plus rapide. L’appareil dispose d’un seul haut-parleur descendant et devrait exécuter OxygenOS 11 basé sur Android 11. Il est entièrement construit en plastique (le cadre et le dos sont en plastique, mais bien sûr l’écran est recouvert de verre).

Il est déjà confirmé que le Nord CE 5G arbore une prise casque de 3,5 mm et le combiné aura une épaisseur de 7,9 mm. Les précommandes commenceront en Inde le 11 juin.

