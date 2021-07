Fuite des spécifications complètes du Huawei P50 Pro 4G avant le dévoilement de demain

Huawei présentera demain sa série P50, qui inclurait également une variante Pro. La société n’a pas encore divulgué grand-chose sur les smartphones de la gamme P50, mais les spécifications du P50 Pro 4G (JAD-AL50) ont fait surface aujourd’hui, laissant peu de place à l’imagination.

Le Huawei P50 Pro 4G sera alimenté par le SoC Kirin 9000 associé à 8 Go de RAM. Il disposera d’options de stockage de 256 Go et 512 Go, mais vous pourrez ajouter 256 Go supplémentaires de stockage en externe avec une carte NM.

Le P50 Pro 4G contiendra un panneau OLED de 6,6 pouces à 120 Hz d’une résolution de 2 700 x 1 228 pixels avec une densité de pixels de 450 ppp, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz et une gradation PWM de 1 440 Hz. L’écran aura également un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.





Huawei P50 Pro fuite de rendus | La source: Sur les fuites

Le département caméra sur le smartphone alimenté par Kirin 9000 se composera d’un total de cinq caméras – une unité selfie 13MP à l’avant, avec la configuration quad caméra à l’arrière comprenant 50MP primaire (avec OIS), 64MP téléobjectif (zoom optique 3,5x , zoom numérique 100x, OIS), monochrome 40MP et unités ultra-larges 13MP. Le smartphone pourra également enregistrer des vidéos au ralenti 960FPS en résolution 1080p.

Le Huawei P50 Pro 4G aura une épaisseur de 8,5 mm et sera livré avec une batterie de 4 360 mAh prenant en charge une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W. Le reste de ses points forts incluent des haut-parleurs stéréo, un indice IP68 et USB-C 3.1.

On ne sait pas si nous obtiendrons un P50 Pro avec connectivité 5G, et si nous ne le faisons pas, il sera intéressant de savoir pourquoi.

La source