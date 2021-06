Fuite des spécifications complètes d’Oppo Reno6 Z avant le lancement

Oppo nous a habitués à actualiser sa gamme Reno de smartphones haut de gamme deux fois par an, mais c’est rapide même selon ces normes. Le Reno5 Z n’a été lancé qu’en avril, et pourtant le prochain Reno6 Z d’Oppo est déjà bien avancé, avec une fuite complète des spécifications aujourd’hui. Nous ne savons pas exactement quand le Reno6 Z est censé devenir officiel, mais nous devons nous demander si Oppo passe de deux lignes Reno par an à trois.

Quoi qu’il en soit, revenons au Reno6 Z. Le téléphone serait livré avec un écran tactile AMOLED FHD + 60 Hz de 6,43 pouces recouvert de Gorilla Glas 5, le chipset MediaTek Dimensity 800U, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4 310 mAh avec prise en charge de la charge rapide 30W.

Oppo Reno5 Z

À l’arrière, il y a un système de triple caméra, avec un capteur principal de 64 MP, un ultra-large de 8 MP et une caméra macro de 2 MP, tandis qu’à l’avant, le téléphone a un snapper selfie de 32 MP. Le Reno6 Z serait proposé dans deux coloris, bien qu’ils ne soient pas spécifiés, et démarrera Android 11 sous ColorOS 11.1.

Par rapport à son prédécesseur, le Reno6 Z a deux fois plus de stockage, une caméra arrière principale de plus haute résolution et une caméra selfie de plus haute résolution, et… c’est tout. Le reste est identique. Vous pouvez juger si ces mises à jour méritent à elles seules un autre modèle. Oppo semble définitivement le penser.

