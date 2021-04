L’Oppo A74 fait partie du moulin à rumeurs depuis un certain temps, et le téléphone devrait avoir à la fois des variantes 4G et 5G. Avant son annonce officielle, la prétendue version de l’Oppo A74 5G est apparue sur un site de commerce électronique australien qui révèle sa conception et ses spécifications complètes. Comme prévu, le site Web ne met pas en évidence les détails de prix et de disponibilité. L’Oppo A74 5G est répertorié avec le numéro de modèle CPH2197AU qui est similaire à la liste Geekbench du mystérieux téléphone Oppo (avec le numéro de modèle CPH2197) du 24 mars. Le site de commerce électronique et Geebench montrent que le téléphone dispose de 6 Go de RAM.

En termes de spécifications, le site JBHiFi révèle que l’Oppo A74 5G dispose d’un écran LCD Full-HD + de 6,5 pouces (2400 × 1080 pixels) avec une découpe perforée pour la caméra selfie et un taux de rafraîchissement de 90Hz. Sous le capot, il contient le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 480 conçu pour les smartphones à petit budget afin d’activer la connectivité 5G. La variante répertoriée dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage intégré extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Son système de caméra arrière quadruple vient à l’intérieur d’un module rectangulaire qui adopte une finition noire, révèle le site Web.

On dit que le système de caméra arrière abrite un appareil photo principal de 48 mégapixels accompagné d’un appareil photo de 8 mégapixels (probablement un appareil photo ultra grand angle) et de tireurs de 2 mégapixels pour permettre la macrophotographie. La liste souligne que la caméra principale de l’Oppo A74 5G est capable de filmer des vidéos Full-HD à 30 images par seconde. Parmi les autres caractéristiques notables, citons Bluetooth v5.1, le Wi-Fi double bande et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. La liste montre le smartphone dans une finition de couleur grise. Enfin, l’Oppo A74 5G transporterait une batterie de 5000 mAh.

Les lecteurs doivent noter qu’Oppo n’a pas encore confirmé le développement de l’Oppo A74 5G et que les informations susmentionnées doivent être prises avec une pincée de sel.