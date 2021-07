Fuite des spécifications complètes de Google Pixel 6, 6 Pro, chipset personnalisé confirmé

Google devrait lancer les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro cet automne. Nous avons déjà entendu d’un leaker que Mountain View développe un SoC personnalisé, et aujourd’hui Jon Prosser partage ce qu’il dit être les spécifications finales des téléphones, à l’appui de cette affirmation.

Une grande amélioration par rapport aux téléphones Pixel précédents est la taille des batteries – le Pixel 6 aura une cellule d’alimentation de 4 614 mAh, tandis que le Pro sera livré avec un pack de jus de 5 000 mAh.

Le Google Pixel 6 aura un écran AMOLED de 6,4 pouces et seulement deux caméras à l’arrière – des unités principales 50MP et ultralarges 12MP. La RAM sera de 8 Go, tandis que les options de stockage seront de deux – 128 Go et 256 Go.

Le Pixel 6 Pro aura un écran plus grand de 6,71 pouces que Prosser appelle P-OLED, il est donc censé provenir de LG. Il aura un appareil photo 12MP à l’avant, tandis que l’arrière aura des appareils photo principaux 50MP, un téléobjectif 48MP et des appareils photo ultra-larges 12MP. La RAM ici est de 12 Go, et il existe une variante de stockage de plus que le Pixel 6 ordinaire – 512 Go.

Les deux téléphones seront parmi les premiers à être livrés avec le dernier Android 12, comme le veut la tradition. Selon Prosser, Google promet également au moins cinq ans de mises à jour logicielles, ce qui est une excellente nouvelle pour la petite foule de propriétaires de Pixel.

La source