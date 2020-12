La série Oppo Reno 5 devrait sortir le 10 décembre et, avant son lancement prévu, les principales spécifications, ainsi que les détails des prix, sont apparus sur le site Web de China Telecom. Selon deux listes distinctes, la série comprend la vanille Oppo Reno 5 et Reno 5 Pro. Les deux modèles seraient proposés dans deux configurations de RAM et de stockage et trois options de couleur. De plus, Oppo Reno 5 et Reno 5 Pro devraient contenir quatre caméras arrière et prendre en charge une charge rapide de 65 W.

Selon les informations disponibles sur le site Web de China Telecom, le prix de l’Oppo Reno 5 commencera à 3299 CNY (environ Rs 37200) pour la base 8 Go + 128 Go, tandis que sa variante 12 Go + 256 Go sera proposée à un prix de 3699 CNY (environ 41800 Rs). ). Le prix du modèle Pro serait au prix de 3899 CNY (environ Rs 44000) et CNY 4.299 (environ Rs 48,00) pour les mêmes options de stockage.

En termes de spécifications, l’Oppo Reno 5 5G mesure 159,1×73,4×7,9 mm et pèse 180 grammes. Le smartphone comporterait une batterie de 4300 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W, un écran Full HD + de 6,43 pouces, une configuration à quatre caméras comprenant un appareil photo principal de 64 mégapixels. D’autres caractéristiques rumeurs incluent le port USB Type-C, la prise en charge de la double carte SIM, Android 11 prêt à l’emploi, la 5G et la prise audio 3,5 mm.

Les spécifications de l’Oppo Reno 5 5G Pro sont similaires à celles du modèle vanilla, à l’exception d’un écran Full HD + de 6,5 pouces plus grand. Le téléphone mesurerait 159,7×73,2×7,6 mm et pèserait 175 grammes. Le site Web indique en outre que les options de connectivité et les fonctionnalités de la batterie restent les mêmes que celles de l’Oppo Reno 5. Les deux smartphones peuvent également être équipés de capteurs tels que capteur de lumière ambiante, capteur de gravité, capteur d’altitude et capteur de proximité. La nouvelle série Reno 5 devrait être lancée pour la première fois en Chine le 10 décembre, suivie de son lancement mondial l’année prochaine.