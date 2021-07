Fuite des séquences d’entraînement de Dustin Poirier: Est-ce un gros problème que Colby Covington ait montré à Poirier l’abandon d’un partenaire d’entraînement? (VIDÉO)

Mardi, Covington a finalement tenu sa promesse de publier une vidéo qu’il était en possession de laquelle, selon lui, son ancien partenaire d’entraînement de la Top Team américaine, Poirier, s’entraînait agressivement avec quelqu’un que Covington a décrit comme un « amateur » tout en se préparant à affronter Khabib Nurmagomedov dans sa tentative finalement infructueuse de remporter l’or léger de l’UFC en 2019.

Il a également affirmé que Poirier avait crié agressivement au visage du partenaire d’entraînement tombé, tout en proclamant « et nouveau!«

Covington a parlé du clip à plusieurs membres des médias MMA, montrant même la vidéo aux journalistes lors d’interviews à la caméra, mais a refusé de la publier en ligne – jusqu’à la semaine du troisième combat crucial de Poirier avec Conor McGregor.

Le gars qui porte un équipement nerf complet de la tête aux pieds pour protéger son visage et ses sentiments est Poirier. Le gars sans couvre-chef, sans références de lutte ou sans cellules cérébrales est « khabib ». @Dustin Poirier Un bon garcon? Mauvais garçon? À vous de juger👨‍⚖️ #Et nouveau#UFC264pic.twitter.com/EMMFwC2b4E – Colby Covington (@ColbyCovMMA) 6 juillet 2021

« Dustin est une blague complète« , a déclaré Covington auparavant à MMA Fighting. « J’ai une vidéo de lui assommant un amateur dans le gymnase, et il fait la fête, danse, crie au visage du gars. Dustin, qui essaies-tu d’impressionner ? Mec, c’est une pratique fermée. Tu as assommé un gars qui est venu t’aider, et c’est un amateur.

« Tu as assommé ce gamin, tu lui as fait une commotion cérébrale, tu l’as laissé sans connaissance, sa tête tremble, tu lui cries au visage. Qu’est-ce que ça veut dire? Mec, tu n’es pas un champion du monde UFC. Vous vous entraînez pour Khabib. Ce n’est pas Khabib. Vous êtes dans un cabinet fermé. Battre un gars qui est un humble amateur qui est venu t’aider pour ton camp d’entraînement, et tu vas lui faire une commotion cérébrale ? Et vous lui criez au visage « Et nouveau » et « Woo ? » Mec, ce gars n’est pas ce que tout le monde dit qu’il est.«

« Le gars qui porte un équipement nerf complet de la tête aux pieds pour protéger son visage et ses sentiments est Poirier. Le gars sans couvre-chef, sans références de lutte ou sans cellules cérébrales est ‘Khabib’« , a écrit Covington accompagnant le clip.

« Dustin Poirier – Bon gars? Mauvais garçon? Soyez le juge. »

Cependant, la sortie de la vidéo prétendument incriminante n’a pas eu le type d’impact auquel Covington semblait s’attendre. Poirier était parmi ceux qui ont répondu à la fuite, écrivant que le soi-disant « amateur » était en fait un vétéran de la ligue de combat Titan FC avec 20 victoires professionnelles.

C’est un combattant professionnel avec 20 victoires https://t.co/0rEGN3bf53 – Le Diamant (@DustinPoirier) 6 juillet 2021

Pourquoi ne postez-vous pas la vidéo de @Dustin Poirier vous déposer avec un coup de corps? Toujours à haïr les gens au pouvoir #supernécessaire – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 6 juillet 2021

Un autre membre du gymnase de l’American Top Team, Jorge Masvidal, qui critique vivement les singeries de Covington, s’est également précipité à la défense de Poirier et lui a demandé pourquoi c’était la seule vidéo de la salle d’entraînement qu’il avait publiée en ligne.

« Pourquoi ne postez-vous pas la vidéo de Dustin Poirier vous laissant tomber avec un coup de corps ? Toujours à haïr les gens au pouvoir, a écrit ‘Gamebred’.

Et rejetant davantage les affirmations de Covington, l’autre combattant du bref clip s’est également manifesté – et a indiqué qu’il ne blâmait pas Poirier pour l’incident.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par FELIPE BUAKAW | COMBAT PERSONNEL (@felipebuakaw)

« Ce fut une séance de sparring intense, et des choses comme ça peuvent arriver en sparring« , a déclaré Felipe Douglas du Titan FC, encore une fois à MMA Fighting. « Il y a des gens qui disent que je ne portais pas d’équipement, mais il n’y avait aucune raison de porter un équipement d’entraînement, parce que Dustin s’entraîne bien, il n’est pas méchant. Il frappe fort comme un combat et m’a attrapé et m’a assommé. Le cornerman m’a sorti de la cage et ne m’a pas laissé y retourner.

« En ce qui concerne sa célébration, les gens disent qu’il se moquait – c’est l’état d’esprit d’un gars qui se bat pour une ceinture. Je ne l’ai pas considéré comme irrespectueux. Je ne le fais pas, mais c’est son état d’esprit, envisager le combat. Il était sur le point de se battre pour la ceinture, c’est sa vie.«

Vous avez trop vendu et moins bien livré cette vidéo, vous avez dit qu’il avait fait plus que cela et qu’il lui criait au visage « Et nouveau, … » Certains pourraient dire que vous diffusez de fausses nouvelles, je ne trouve même pas cela si grave, le mec n’a pas eu à entrer dans l’octogone donc pas grave ici imo – Jay (@JimiItsagas7t5) 6 juillet 2021

C’est vraiment un gros rien-burger. Plan standard, pas beaucoup de chaleur derrière, le gars a choisi de ne pas utiliser de casque et Dustin s’engage dans un peu de visualisation. Ne nargue pas le gars directement. Pfft, avance. – Grizz (@Boots__electric) 6 juillet 2021

N’est-ce pas ce qu’il est censé faire en sparring ? – Anthony McWilliams (@JSharp1800) 6 juillet 2021

« Vous avez survendu et sous-livré cette vidéo, » a déclaré un fan s’adressant à Covington en réponse. « Vous avez dit qu’il avait fait plus que cela et qu’il était en train de crier « Et nouveau… » Certains pourraient dire que vous diffusez de fausses nouvelles, je ne trouve même pas cela si grave. »

« C’est vraiment un gros rien-burger« , a déclaré un autre. « Plan standard, pas beaucoup de chaleur derrière, le gars a choisi de ne pas utiliser de casque et Dustin s’engage dans un peu de visualisation. Ne nargue pas le gars directement. Pfft, avance.«

« N’est-ce pas ce qu’il est censé faire en sparring ? » demanda un autre.

Covington, quant à lui, n’a pas encore commenté depuis qu’il a initialement divulgué la vidéo – mais à en juger par la réaction de toutes les personnes impliquées, cela ne semble certainement pas avoir eu le type d’impact «renard dans le poulailler» auquel il aurait pu s’attendre.