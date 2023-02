Fuite des scènes de combat de Gadar 2: Sunny Deol revient à l’action en tant que Tara Singh plus en colère et plus forte

Gadar 2 est le film très attendu de l’année avec Sunny Deol et Ameesha Patel. C’est la suite tant attendue du film emblématique de 2001 intitulé Gadar : Ek Prem Katha. Le deuxième chapitre du drame d’action de la période romantique sort après 22 ans. Alors que nous attendons la sortie de la suite Gadar 2, les scènes de combat du film sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les fans de Sunny Deol ont un aperçu de lui dans leur prochain film préféré.

Sunny Deol reprendra son rôle de Tara Singh du drame d’action Gadar: Ek Prem Katha. Même Ameesh Patel et le jeune garçon suivront leurs personnages dans Gadar 2. Alors que les créateurs devraient bientôt conclure le tournage, quelques scènes de combat ont été divulguées en ligne. Dans la vidéo, on voit Sunny Deol se battre seul avec près de 15 à 20 hommes. Il donne des coups de poing puissants à un groupe d’hommes apparemment des soldats du personnel de police. La scène a été tournée dans un endroit poussiéreux et Tara a enfilé un pathani noir avec un turban assorti.

Dans une autre vidéo, il est attaché à un pilier de ciment par des chaînes avec une dame qui n’est pas clairement reconnaissable. Les deux sont entourés de soldats pointant des armes sur eux. Débordant d’agressivité, Tara Singh parvient à se libérer en cassant la perche en deux moitiés. Un utilisateur de Twitter a partagé les scènes de combat sur Twitter.

A l’occasion du Jour de la République, les créateurs ont annoncé la date de sortie de Gadar 2 officiellement intitulé Gadar : The Katha Continues. Pour faire la grande annonce, ils ont partagé une nouvelle affiche dans laquelle on voit Sunny Deol tenant intensément un énorme marteau à la main. Le film devrait sortir le 11 août 2023 pendant la période de l’indépendance. Le film ramène son casting – Sunny Deol, Ameesha Patel et Utkarsh après 22 ans. Gadar: The Katha Continues est réalisé et produit par Anil Sharma tandis que Zee Studios distribuera le drame d’action.