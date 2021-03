Motorola devrait organiser un événement de lancement le 25 mars où le Motorola Moto G100 inopiné devrait faire ses débuts. Selon les anciennes fuites, le Moto G100 serait une version remaniée de Moto Edge S avec Snapdragon 870 SoC qui est déjà disponible à l’achat en Chine. Avant l’événement de lancement, le pronostiqueur notable Evan Blass a partagé les rendus et les spécifications présumés du Moto G100 sur Voice, ce qui corrobore les rumeurs précédentes selon lesquelles le téléphone serait le Moto Edge S déguisé. Les rendus montrent la même configuration de double caméra frontale à l’intérieur de découpes indépendantes et un système de caméra arrière quadruple à l’intérieur du module de forme carrée. En bas, on peut remarquer le port USB Type-C pour charger entre la prise casque 3,5 mm et la grille du haut-parleur. Sur la photo, le téléphone est montré dans la couleur Iridescent Ocean, bien que nous puissions voir plus d’options lors du lancement. Lenovo, détenteur de la licence de la marque mobile Motorola, n’a pas encore officiellement confirmé le développement du Moto G100.

Dans le billet de blog, Blass ajoute que le Moto G100 comporterait un écran de 6,7 pouces et un SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa-core associé à jusqu’à 12 Go de RAM. Le stockage intégré de 256 Go serait extensible jusqu’à 1 To via un emplacement pour carte microSD dédié. En termes d’optique, le Motorola Moto G100 pourrait comporter un total de six caméras – deux à l’avant et quatre à l’arrière, comme le montrent les images. Le système de caméra avant comprendrait un capteur principal de 16 mégapixels associé à un jeu de tir de 8 mégapixels. À l’arrière, nous pourrions voir une caméra principale de 64 mégapixels avec un tireur secondaire de 16 mégapixels, un tireur tertiaire de 2 mégapixels et une imagerie 3D à capteur ToF et activer les fonctionnalités de réalité augmentée (AR).

Le pronostiqueur affirme que le téléphone commencera à se vendre dans le monde entier le mois prochain et sera vendu aux côtés d’un berceau HDMI qui lui confère une expérience de bureau semblable à celle d’un PC lorsqu’il est connecté à un moniteur et à des périphériques d’entrée. Les détails de sa disponibilité en Inde ne sont pas clairs, bien que Motorola ait récemment introduit le Moto G30 et le Moto G10 Power dans le pays.