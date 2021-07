Fuite des prix européens du Samsung Galaxy M22

Samsung n’a pas encore fourni d’informations officielles sur le Galaxy M22. Nous savons cependant que c’est au coin de la rue, surtout maintenant qu’une certification Bluetooth pour cela a fait surface, sous le nom de modèle SM-M225FV_DS. Même sans sortie officielle au détail, cependant, il semble qu’un fournisseur européen ait un peu sauté le pas avec une liste pour le Galaxy M22. Pas beaucoup de détails matériels, malheureusement, mais un prix, TVA incluse, de 239,90 euros est mentionné.

Liste de détail du Samsung Galaxy M22

C’est pour une variante de stockage de 4 Go de RAM et 128 Go et cela semble tout à fait plausible, étant donné que si l’histoire est une indication, le Galaxy M22 devrait être basé sur le Galaxy A22 déjà sorti. Une théorie corroborée par une fuite plus ancienne de GeekBench, qui suggère que le Galaxy M22 (SM-M225FV) est également alimenté par un MediaTek Helio G80.

Grâce à un dépôt FCC, nous savons également que le Galaxy M22 prendra en charge la charge rapide de 25 W, mais ne sera livré qu’avec un chargeur standard de 15 W. C’est au moins une différence potentielle entre celui-ci et le Galaxy A22, qui n’est capable de charger que 15 W au plus rapide. Ceci, associé au prix de fuite similaire, mais légèrement plus élevé, pourrait suggérer que le M22 aura également une batterie différente, probablement plus grande. Peut-être 6 000 mAh. Les appareils Galaxy de la série M étaient connus pour offrir une capacité de batterie accrue dans le passé.



Samsung Galaxy A22 4G

Au-delà de cela, nous nous attendons à ce que le Galaxy M22 emprunte la plupart de ses spécifications à l’A22, y compris des éléments tels que l’écran 6,4 pouces, 90 Hz, Super AMOLED, 720p et une configuration à quatre caméras, avec une configuration principale de 48MP, 8MP ultralarge, une profondeur et un module macro. Ce ne sont que des spéculations de notre part, et nous devrons simplement attendre et voir ce que le Galaxy M22 contient réellement sous le capot lors de son lancement.

