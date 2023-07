Fuite des prix européens des Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Le prochain événement Unpacked de Samsung est prévu pour le 26 juillet. Le géant coréen devrait dévoiler les séries Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip 5 et Watch 6 et probablement la gamme Galaxy Tab S9 également. À notre connaissance, ce dernier sera composé de trois modèles de tablettes – la Tab S9, la Tab S9+ et la Tab S9 Ultra.







Tarification de la famille Galaxy Tab S9

Selon une nouvelle fuite, la vanille Tab S9 sera au prix de 929 € pour le modèle Wi-Fi 8 Go/128 Go et 1049 € pour le Wi-Fi 12 Go/256 Go de niveau supérieur. La Tab S9+ devrait coûter cher 1149 € pour un modèle Wi-Fi 12 Go / 256 Go, alors que la Tab S9 Ultra est censée aller pour 1369 € pour le même Wi-Fi 12 Go/256 Go.

Naturellement, ces prix ne sont pas exhaustifs puisque nous nous attendons également à ce que des versions cellulaires des tablettes existent. De plus, les prix varieront probablement encore d’un marché de l’UE à l’autre en raison de la TVA différente. Cependant, il convient de noter que ces prix incluent la TVA telle quelle.

En ce qui concerne les spécifications, nous prévoyons que la Tab S9 Ultra aura un écran Dynamic AMOLED 2X WQXGA+ de 14,6 pouces, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, une batterie de 11 200 mAh avec une charge de 45 W et un corps mesurant 326,4 x 208,6 x 5,5 mm. . Côté caméra, il devrait y avoir une double configuration frontale de 12MP et une double configuration arrière de 8MP plus 13MP.

La Tab S9+ aura un écran Dynamic AMOLED 2X WQXGA+ de 12,4 pouces, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, une batterie de 10 090 mAh et un corps de 285,4 x 185,4 x 5,7 mm. Les caméras incluent un seul selfie 12MP et une configuration arrière 13MP plus 8MP.

Enfin, la vanille Tab S9 devrait avoir un écran Dynamic AMOLED 2X WQXGA de 11 pouces, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, une batterie de 8 400 mAh et un corps de 254,8 x 165,8 x 5,9 mm. Les caméras doivent inclure une caméra selfie 12MP et une caméra arrière 13MP.

Les trois tablettes devraient faire basculer un chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, des lecteurs optiques d’empreintes digitales, des configurations à quatre haut-parleurs et la prise en charge du S-Pen. En outre, en tant que nouvel ajout – la protection contre les infiltrations IP68 est probable.

