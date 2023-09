Fuite des prix du Samsung Galaxy Tab S9 FE en Europe, l’augmentation est imminente

Samsung devrait bientôt lancer les tablettes Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+, et les prix ont encore une fois fuité. Des rapports précédents suggéraient des prix proches de ceux de la série Galaxy Tab S9 standard en Inde, et nous avons appris aujourd’hui que l’Europe pourrait également voir des prix similaires.

La Galaxy Tab S9 FE avec un écran de 11 pouces et 6/128 Go de mémoire coûterait 549,99 €, tandis que la plus grande Galaxy Tab S9 FE+ de 12,4 pouces avec 8/128 Go de mémoire coûterait 749,99 €.

Les prix peuvent varier à travers l’Union européenne en raison de taxes et de droits de douane différents, mais c’est le point de départ autour duquel les détaillants fixeront leurs propres prix. Le coût de 550 € de la plus petite Tab S9 FE est similaire au prix de 63 000 INR précédemment divulgué en Inde – les deux équivalent à environ 600 $, soit plus que le prix de 529 $ de la Galaxy Tab S7 FE de 12,4 pouces.

Les tablettes Fan Edition sont censées être une alternative moins chère à la série Galaxy Tab S9 – les deux variantes auraient un chipset Exynos 1380, qui n’est pas aussi puissant que le Snapdragon 8 Gen 2. Nous n’en savons pas encore plus sur la Tab S9. Série FE – Samsung n’a pas fixé de date d’annonce pour la gamme même s’il a publié ses pages d’assistance.

Source