Fuite des prix des Samsung Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic

Il y a quelques jours, un tas de rendus ont fui montrant la prochaine famille Galaxy Watch6 de Samsung, et aujourd’hui une source différente est de retour avec des informations de prix exhaustives pour les quatre modèles.

Gardez à l’esprit que ces informations proviennent de France. Même si cette fuite se produit et que ce seront les prix exacts là-bas, il pourrait encore y avoir de petites différences dans les autres pays de la zone euro en raison des taux de TVA variables. Et bien sûr, si votre pays n’a pas l’euro comme monnaie, prenez-les comme des indications générales uniquement.

La Galaxy Watch6 sera disponible en 40 mm en Graphite et Crème pour 319,99 € avec Bluetooth uniquement et 369,99 € avec 4G ; en 44mm en Graphite et Silver pour 349,99€ avec Bluetooth seul et 399,99€ avec la 4G.

La Galaxy Watch6 Classic sera proposée en 43 mm en Noir et Argent pour 419,99 € en Bluetooth uniquement et 469,99 € en 4G. Enfin, la Watch6 Classic 47 mm sortira également dans les rues en noir et argent, au prix de 449,99 € avec Bluetooth uniquement, ou 499,99 € avec 4G.

N’oubliez pas que Samsung est un grand fan des offres de reprise sur ses plus grands marchés, vous risquez donc de payer (beaucoup) moins que ces montants si vous en profitez.

La Galaxy Watch6 et la Watch6 Classic seront dévoilées lors du prochain événement spécial Unpacked, que Samsung organise pour la première fois en Corée la dernière semaine de juillet. Parallèlement aux montres, un tas d’autres produits seront également annoncés à la même occasion : les Galaxy Z Flip5 et Z Fold5, ainsi que la série Galaxy Tab S9.

Source (en français) | Source des images