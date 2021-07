Fuite des prix des Samsung Galaxy Watch4 et Watch4 Classic

La série Samsung Galaxy Watch4 comportera une variante Classic, qui aura une lunette tournante (comme on le voit dans ces rendus) et un prix plus élevé – du moins selon les informations sur les prix divulguées pour ce modèle et les modèles vanille.

La Samsung Galaxy Watch4 (rendue ici, pas de lunette visible) sera disponible en deux tailles, 40 mm et 44 mm, la plus petite coûtera 350 à 370 €, tandis que la plus grande sera de 380 à 400 €. Ces deux seront disponibles en noir, argent, vert et or.

La Samsung Galaxy Watch4 Classic proposera également deux tailles au choix, 42 mm et 46 mm. Le premier ira pour 470-500 €, le second pour 500-530 €. Le duo Classic sera disponible en noir et argent uniquement.







Samsung Galaxy Watch4 Classique • Samsung Galaxy Watch4

Il semble qu’il y aura une prime de 30 € si vous voulez le modèle plus grand (qui est livré avec un écran plus grand et une batterie plus grande). A titre de comparaison, la Galaxy Watch 41 mm a été lancée à 430 €, tandis que celle de 45 mm était à 460 € (toujours avec un écart de 30 €). Il n’y a pas de version classique de cette montre, mais le modèle compatible LTE a coûté 50 € de plus au lancement.

En regardant une autre année en arrière, la Galaxy Watch Active2 40 mm sans lunette était initialement de 250 € et le modèle de 44 mm était de 270 €. Cependant, il n’y a aucune information sur le prix de la Galaxy Watch Active4 (si elle existe même – le modèle vanille pourrait prendre sa place).

Mais à moins qu’il ne s’agisse du moins cher des trois, la barrière à l’entrée au pays de One UI Watch basée sur Wear OS sera plus élevée qu’elle ne l’était avec les modèles basés sur Tizen.





Samsung Galaxy Buds2

Quoi qu’il en soit, ce ne sont pas que des montres, Samsung devrait dévoiler les Galaxy Buds2. Il y a quelques jours, nous avons entendu dire qu’ils coûteraient entre 150 et 170 $, maintenant nous avons des rumeurs de prix pour l’Europe : 180-200 €. C’est plus cher que ne l’étaient les Buds Live au lancement (170 €) et ce que coûtent les Buds Pro actuellement (200 €). C’est une surprise puisque les Buds 2 n’auront pas d’annulation active du bruit (ANC), ils devraient donc coûter moins cher que les Pros.

La source