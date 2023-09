Fuite des packs Google Pixel 8

Alors que nous approchons du lancement de Google Pixel 8 le 4 octobre, nous recevons une autre information divulguée concernant les accessoires fournis avec les précommandes. Le Pixel 8 sera fourni avec les Pixel Buds Pro tandis que le 8 Pro sera proposé aux côtés de la prochaine Pixel Watch 2. Selon le pronostiqueur Roland Quandtces forfaits sont vraisemblablement destinés aux États-Unis et il reste à voir s’ils seront également acheminés vers d’autres régions.









Pixel 8 fourni avec les Pixel Buds Pro et Pixel 8 Pro avec la Pixel Watch 2

Sur la base d’une fuite récente, le Pixel 8 devrait commencer à 699 $/699 £/799 € tandis que le 8 Pro devrait être au prix de 899 $/999 £/1 099 €. Le Pixel 8 devrait être livré avec un écran OLED de 6,17 pouces avec un écran de 120 Hz et les mêmes caméras que son prédécesseur. La grande mise à jour est le nouveau chipset Tensor G3. Le Pixel 8 Pro recevra également le nouveau SoC interne ainsi qu’un appareil photo ultra-large de 48 MP mis à jour. Le Pixel 8 Pro sera disponible dans les couleurs Obsidian, Sky Blue et Porcelain, tandis que le Pixel 8 vanille obtiendra les teintes Grey, Peony Rose et Obsidian.

Source (poster sur X)