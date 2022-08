Fuite des options de couleur du Motorola Edge 30 Neo

Il y a quelque temps, nous sommes tombés sur une liste Geekbench pour le prochain Motorola Edge 30 Neo (alias Edge 30 Lite) et aujourd’hui, nous avons plus de détails sur la conception du téléphone grâce à une série de nouvelles images du téléphone dans ses quatre options de couleur. Evan Blass et 91mobiles nous apportent les couleurs Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam et Ice Palace de l’Edge 30 Neo.









Options de conception et de couleur du Motorola Edge 30 Neo

Le Motorola Edge 30 Neo devrait faire ses débuts avec un pOLED de 6,28 pouces avec une résolution FDH+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone sera probablement lancé avec le chipset Snapdragon 695 de Qualcomm, ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y a une caméra principale de 64MP avec OIS à l’arrière à côté d’un module ultra large de 13MP. Selon les rumeurs, la batterie atteindrait 4 020 mAh et prendrait en charge une charge de 30 W. Le nouveau rapport pense que l’Edge 30 Neo sera lancé dans les premières semaines de septembre.

La source