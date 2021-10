Fuite des nouvelles images OnePlus Buds Z2, spécifications confirmées

Les prochains écouteurs TWS à petit budget de OnePlus, les Buds Z2 ont commencé avec quelques fuites, et aujourd’hui, nous en obtenons un troisième. Cela ne révèle pas trop de choses que nous ne savions pas déjà, mais sert plutôt de confirmation que les deux précédents étaient sur la bonne voie.

La mise à niveau la plus notable des Buds Z2 sera les 3 microphones utilisés pour la réduction active du bruit et une conception améliorée qui gère mieux le vent. Les écouteurs sont protégés contre l’eau et la sueur avec la certification IP55 tandis que le boîtier de charge obtient IPX4.

Les bourgeons prendront en charge Bluetooth 5.2 mais aucun codec de streaming audio avancé, ils s’appuieront donc sur AAC et SBC de base. Le son est produit par des haut-parleurs de 11 mm.

Chaque bourgeon arbore une batterie de 40 mAh tandis que le boîtier contient une autre cellule de 520 mAh. Le temps de charge de la box de 0 à 100% est de 90 minutes et le temps de lecture total va jusqu’à 27h avec la réduction de bruit activée ou 38h sans elle. Sans le boîtier, les têtes obtiennent un temps de jeu respectable de 5h avec ANC activé et 7h avec ANC désactivé. C’est une bosse importante par rapport aux Buds Z de l’année dernière qui ont plafonné à 5 heures.

Le boîtier lui-même se charge via USB-C, bien sûr, mais ne prend pas en charge le chargement sans fil. Chaque bourgeon ne pèse que 4,6 g tandis que la boîte va jusqu’à 42 g selon la couleur, qui est soit Night Black ou Day White.

