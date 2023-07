Fuite des matériaux promotionnels du Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888

Les rumeurs continuent de monter concernant une nouvelle relance du modèle Samsung Galaxy S21 FE en Inde. Selon une autre source encore, le nouveau modèle est en bonne voie et devrait tomber dans les dix prochains jours.

En ce qui concerne les modifications apportées au nouveau Galaxy S21 FE, il y a d’abord et probablement avant tout le passage du chipset Exynos 2100 à un Snapdragon 888. Le stockage de base est également mis à niveau vers 256 Go de stockage non extensible, probablement aux côtés de 8 Go de RAM. C’est en hausse par rapport à la configuration d’entrée de 128 Go et 8 Go du Galaxy S21 FE actuel.

La nouvelle fuite comprend également une prétendue image promotionnelle de Samsung pour le nouveau Galaxy S21 FE, qui détaille le troisième et dernier changement du modèle – une nouvelle option de couleur. Le téléphone sera désormais disponible en couleur bleu marine. Pour autant que nous comprenions, il rejoindra la liste des options de couleurs préexistantes, notamment le blanc, le graphite, la lavande et l’olive.

Il n’y a pas encore de mot officiel sur les prix du nouveau Galaxy S21 FE, mais des rumeurs antérieures ont suggéré un PDSF de 49 999 INR (600 $) pour la variante de base de 256 Go. Nous prévoyons également que le nouveau Galaxy S21 FE proposera les quatre mêmes mises à jour majeures que le modèle d’origine.

