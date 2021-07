Fuite des mannequins et étuis pour iPhone 13, les étuis ne conviennent pas aux modèles actuels de la série 12

Des mannequins iPhone 13 ont été envoyés à diverses entreprises qui en ont besoin (généralement, ce sont les fabricants de boîtiers), ce qui a entraîné des fuites inévitables. Nous avons déjà vu une photo qui représentait les quatre modèles, maintenant il y en a encore plus à voir.

Voici une photo partagée par Marques Brownlee. Cette fois, les quatre modèles sont représentés en blanc. Et non, l’iPhone 13 vanille n’est pas plus grand que le 13 Pro, il est juste légèrement décalé. Les deux modèles continueront d’avoir la même taille, même s’ils n’ont pas le même écran.

Mannequins Apple iPhone 13

Les attentes actuelles sont que seuls les deux modèles Pro auront des panneaux LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que les deux autres téléphones resteront à 60 Hz. Ce n’est qu’à la génération de l’iPhone 14 qu’Apple misera sur le LTPO.

Voici quelques cas qui ont déjà été produits. Ceux-ci s’adaptent aux modèles actuels d’iPhone 12, cependant, les caméras et les boutons ne s’alignent pas tout à fait correctement.















Coques iPhone 13 mises sur iPhone 12 – notez les caméras et les boutons mal alignés

Et vérifiez-les – ils ont été partagés par Benks, un fabricant d’accessoires en Chine. Ceux-ci serviront probablement à fabriquer des moules pour les coques iPhone 13.







Des ébauches utilisées pour créer des moules pour les coques iPhone 13

La série iPhone 13 sera fabriquée par Foxconn et Pegatron – la production en série n’a pas encore commencé, mais ce n’est pas loin puisque Apple vise un lancement en septembre (ou en octobre s’il y a des retards importants).

