Fuite des maillots extérieurs de l’Argentine et du Mexique pour la Coupe du monde 2022

Les maillots extérieurs de l’Argentine et du Mexique pour la Coupe du monde 2022 ont été divulgués en ligne via les réseaux sociaux, nous donnant un aperçu des nouveaux looks des deux pays avant le tournoi de cet automne.

Jetons un coup d’œil aux deux sommets :

Maillots extérieur Argentine et Mexique Coupe du monde 2022

Argentine

Les Argentins, lorsqu’ils ne sont pas dans leurs superbes sommets primaires, balanceront un numéro bleu solide (plutôt).

Le bleu uni a souvent été un choix de maillot extérieur pour l’Argentine, y compris celui porté pour un certain match infâme en 1986, donc ce n’est pas une énorme surprise.

Les détails sont cependant un peu différents, avec les rayures Adidas sur les épaules et les bandes latérales en violet, ainsi que le badge AFA et le logo Adidas en argent sur le devant. Il y a un motif tonal géométrique déchiqueté sur le devant inférieur, je ne sais pas exactement s’il est censé représenter quelque chose en particulier et cela ajoute peu à la conception globale. Il semble avoir la texture de fines lignes diagonales superposées qui se trouvent également sur leur maillot domicile (et à l’extérieur du Mexique), ce qui semble être un thème avec Adidas pour la récolte de maillots de cette année.

Difficile de le juger correctement sans voir la sortie officielle avec le couple short / chaussettes, mais pour l’instant, ce n’est pas aussi bon que leurs rayures à domicile.

Mexique

Le Mexique opte pour une base blanche et toutes les garnitures rouges pour leur extérieur (avec ce qui semble être une légère touche de noir sur le col). Il est difficile de dire s’il s’agit d’un vrai blanc ou d’une couleur crème à partir de la photo divulguée, mais dans tous les cas, c’est un joli contraste avec leur option de maison verte.

La star du spectacle ici est le motif sur tout le dessus, basé sur la maçonnerie que l’on pourrait voir sur les temples aztèques et mayas. C’est un design qui crie sans équivoque “Mexique”. Il sera censé être associé à un short noir et des chaussettes blanches, ce qui se marie bien avec le haut rouge et blanc.

J’attends avec impatience la sortie officielle de ceux-ci, car c’est un super look. Espérons que le ou les choix de polices de nom et de numéro ne gâchent pas un effort autrement formidable.

photos via @martindardik / @joreze17