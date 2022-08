Fuite des maillots de la Coupe du monde 2022 en Allemagne

Une série de fuites récentes ont montré les kits de la Coupe du monde 2022 en Allemagne.

Nous avons pris les images granuleuses des réseaux sociaux et créé, aussi fidèlement que possible, quelques rendus de ce que les quadruples champions du monde devraient officiellement dévoiler dans les semaines à venir :

Maillots Allemagne Coupe du Monde 2022

Maillot Allemagne 2022 Coupe du Monde Domicile

C’est toujours la plupart blanc, qui est l’option de maison traditionnelle allemande. Mais la grande bande noire centrale est quelque peu différente de la plupart des kits pour la maison que nous avons vus dans le passé, qui ne comportaient que du noir comme couleur de garniture. Mais ici, il occupe un bon 30% du design.

L’écusson et le logo Adidas sont centrés et réalisés dans une couleur or métallique, avec des rayures Adidas noires descendant à mi-hauteur des épaules et s’arrêtant aux manches. Le drapeau allemand est rendu dans un mince anneau autour du cou, ajoutant une touche de couleur à la chemise.

Note : C+

Peut-être que l’ajout du numéro d’uniforme sur le devant ajoutera quelque chose, et bien sûr, voir la vraie chose en action peut changer la sensation, mais la bande noire extra large sur le devant rend ce haut maladroit. L’Allemagne a connu des sommets à domicile très pointus au cours de la dernière décennie et celui-ci ressemble à un pas en arrière.

Maillot Allemagne 2022 Coupe du monde extérieur

Le haut extérieur est certainement plus intrigant, noir avec un motif intégral en marron qui semble être fait des formes «DFB» de l’emblème Deutscher Fußball-Bund.

Le badge, le logo Adidas et les rayures sur les épaules sont tous dans le même or métallique que le haut à domicile, et il est plutôt joli sur le fond noir et marron du haut. Il est surmonté de poignets noirs et d’un col en V carré.

Note : B+

C’est un meilleur effort que la maison et semble certainement prometteur. Espérons que les shorts et les chaussettes sont un beau compliment et que la version officielle révèle que cela est aussi net que le suggèrent les fuites.

