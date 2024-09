Fuite des étuis à clavier Book Cover pour Samsung Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra

Selon plusieurs rumeurs, les Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra de Samsung arriveront cette année sans aucun modèle standard à côté d’eux. Aujourd’hui, les étuis Book Cover Keyboard pour les deux modèles ont fuité.

Le nouveau clavier est doté d’une touche Galaxy AI dédiée, car nous sommes en 2024 et bien sûr, c’est le cas. Celle-ci est logée à côté de la touche Alt sur le côté droit. Elle pourrait être similaire à la touche Windows Copilot en termes de fonctionnalités, mais plus de détails ne sont pas connus à ce stade.



Clé IA

La touche AI ​​remplace la touche Lang des claviers précédents de la Galaxy Tab. Samsung proposera, comme toujours, deux versions de cet étui : une avec un trackpad et une sans. La première est détachable, la seconde ne l’est pas. L’étui sera disponible en noir ou en blanc, et c’est tout en termes de couleurs.













Clavier Slim Book Cover (sans pavé tactile)

Les Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra sont déjà disponibles en pré-réservation en Inde. Le premier est doté d’une seule caméra frontale de 12 MP, d’un système de double caméra arrière (13 MP principale, 8 MP ultra large), de 12 Go de RAM, d’un stockage extensible jusqu’à 512 Go, du chipset MediaTek Dimensity 9300+ à la barre, du Wi-Fi 6E et d’une batterie de 10 090 mAh.













Clavier Book Cover (avec pavé tactile) en blanc

L’Ultra possède le même SoC et les mêmes caméras arrière, mais deux caméras frontales de 12 MP (large et ultra large) logées dans une encoche, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage extensible, Wi-Fi 7 et une batterie de 11 200 mAh.













Clavier Book Cover (avec pavé tactile) en noir

Les modèles Galaxy Tab S10 devraient devenir officiels en octobre.

