Fuite des écouteurs Bose QuietComfort Ultra et QuietComfort Ultra

Les écouteurs WH-1000XM5 et les véritables écouteurs sans fil WF-1000XM5 de Sony sont sur le point de faire face à une concurrence renouvelée de la part de Bose, l’un des plus grands et des plus anciens noms du secteur de la suppression du bruit. Aujourd’hui, les prochains écouteurs Bose QuietComfort Ultra et les écouteurs QuietComfort Ultra ont fui, avec des images et des détails. Plongeons dedans.













Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra ont fui les rendus

Les deux produits seront disponibles en noir et blanc. Les écouteurs QuietComfort Ultra auront des boutons physiques pour la lecture de musique et le réglage du volume, renonçant à la solution gestuelle tactile de Sony. Les écouteurs ont un port USB-C, sans surprise.









Fuite des écouteurs Bose QuietComfort Ultra

Les écouteurs succéderont aux écouteurs Bose QuietComfort II sur le marché, avec des embouts souples. La conception sera similaire à celle du prédécesseur susmentionné.











Fuite des écouteurs Bose QuietComfort Ultra

Selon un rapport récent, les écouteurs QuietComfort Ultra seront au prix de 499,95 € en France, tandis que les écouteurs QuietComfort Ultra iront à 349,95 € dans le même pays. De plus, non illustrés mais également à venir, les écouteurs QuietComfort (non Ultra), qui coûteront 399,95 € en noir, Cloud White et Cypress Green, et omettent probablement certaines fonctionnalités de leurs frères et sœurs plus chers.











Fuite des écouteurs Bose QuietComfort Ultra

À titre de comparaison, notez que le WH-1000XM5 de Sony est sorti l’année dernière à un PDSF de 419 €, tandis que les écouteurs WF-1000XM5 ont été lancés à un PDSF de 319 €. Ainsi, les concurrents de Bose seront plus chers, espérons qu’il n’y a pas que le cachet de la marque pour en tenir compte.

Les nouveaux écouteurs et écouteurs de Bose devraient devenir officiels le mois prochain. Restez à l’écoute.

