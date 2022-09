Fuite des détails des spécifications de la tablette Google Pixel

En mai, lors de sa conférence des développeurs d’E/S, Google a taquiné tout un tas d’appareils différents à venir – la plupart d’entre eux, comme le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch, seront officialisés lors d’un événement en octobre. 6. Mais il y avait aussi la Pixel Tablet, qui ne sortira que l’année prochaine. Cela n’a pas empêché le géant de la recherche de révéler le rendu que vous pouvez voir ci-dessous.

Aujourd’hui, certains détails des spécifications de la tablette Pixel ont été dévoilés, car elle est apparemment entrée dans la phase de test de validation technique (EVT) et certaines unités ont été expédiées en Inde à cette fin. Quelque part en cours de route, quelqu’un a pris note des détails importants et les a divulgués pour notre plaisir collectif.

Ainsi, la tablette Pixel est censée arborer un écran tactile de 10,95 pouces et prendre en charge le Wi-Fi 6 et sera proposée en deux versions de stockage : 128 Go et 256 Go. Il y aura également un stylet fabriqué par Google pour la tablette, qui peut ou peut pas expédier à ses côtés.

Selon les rumeurs précédentes, la tablette Pixel sera le premier appareil à être livré avec une version 64 bits uniquement d’Android 13, et elle aura deux caméras à l’arrière. Il manquera en revanche sur le support GPS, un capteur de proximité et un baromètre.

Selon les rumeurs, la tablette Pixel serait alimentée par le SoC Tensor de première génération de Google, celui que l’on trouve dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, malgré son lancement après les Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui arboreront la puce de deuxième génération.

La source