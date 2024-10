Fuite des détails de l’écran OnePlus 13

Le OnePlus 13 sera un appareil phare haut de gamme, sur la base de nombreuses rumeurs précédentes. Son écran sera de la plus haute qualité, et aujourd’hui de nouveaux détails à son sujet ont été divulgués en Chine.

Le OnePlus 13 utilisera la dalle BOE X2. Il aura une résolution « 2K », un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est bien sûr LTPO. Le OnePlus 13 intégrera également un capteur d’empreintes digitales à ultrasons dans l’écran, ce qui devrait permettre des déverrouillages plus rapides et plus précis.



OnePlus 12

L’écran sera légèrement incurvé de tous les côtés, comme c’est la dernière tendance parmi les fabricants chinois de smartphones. De plus, la source de cette rumeur dit qu’il faut s’attendre à une luminosité grandement améliorée par rapport au OnePlus 12, et à une bien meilleure protection des yeux.

Le OnePlus 13 sera alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, qui devrait être dévoilé plus tard ce mois-ci, date à laquelle le combiné lui-même deviendra officiel. Cela sera associé à des quantités insensées de RAM. L’appareil prendra également en charge le chargement magnétique sans fil de sa batterie de 6 000 mAh qui se chargera à 100 W via des câbles et à 50 W sans fil.

