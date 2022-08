Fuite des dates de précommande et de sortie de Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Alors qu’Apple adore lancer ses nouveaux téléphones en septembre, Google s’est concentré sur octobre pour sa principale version Pixel de l’année, et selon un nouveau rapport, les choses ne changeront pas en 2022. Les informations proviendraient de “sources très réputées”. ” et est diffusé par FrontPageTechqui a également prédit avec précision la date de lancement du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro l’année dernière.

Ainsi, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront apparemment en précommande le 6 octobre et seront disponibles le 13 octobre. Bien que cela n’ait pas été spécifiquement indiqué, nous pouvons en déduire que l’événement de lancement lui-même aura lieu le 6 octobre. si les précommandes commencent en même temps, ou peut-être un jour ou deux plus tôt au plus.

Et donc, encore une fois, Google s’en tient à octobre, bien que si tout cela se passe, cette année, le lancement sera légèrement plus tôt en octobre qu’en 2021. L’événement de dévoilement a encore quelques lacunes à combler pour nous, mais Google nous a déjà montré le Pixel 7 et Pixel 7 Pro, des mois à l’avance, en mai lors de sa conférence annuelle des développeurs, dans un effort évident pour déjouer les fuites. Disons simplement que la stratégie de Google a peut-être quelque peu fonctionné, mais certainement pas entièrement – après tout, ce que vous venez de lire est informations prétendument divulguées.

