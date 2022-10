Fuite découverte sur un oléoduc russe clé vers l’Allemagne – Opérateur polonais

La cause de la brèche sur le pipeline de Druzhba n’est pas encore connue, selon l’opérateur de la route

L’opérateur polonais PERN a déclaré avoir découvert une fuite sur l’oléoduc Druzhba, qui fournit du pétrole russe à l’Allemagne.

La rupture a été détectée mardi soir par des systèmes automatisés sur l’un des deux tronçons du pipeline, à quelque 70 kilomètres de la ville de Plock, dans le centre de la Pologne, a indiqué mercredi la société dans un communiqué.

La moitié endommagée a été éteinte immédiatement et l’autre chaîne continue de fonctionner normalement, a indiqué la société.

“A ce stade, les causes de l’incident ne sont pas connues”, PERN a déclaré, ajoutant que son personnel et ses pompiers ont été déployés sur le site pour évaluer la situation et sécuriser la zone.

L’oléoduc Druzhba est l’un des plus grands réseaux de transport de pétrole au monde, s’étendant sur quelque 4 000 km et acheminant du pétrole de Russie vers l’Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, l’Autriche et l’Allemagne.

La fuite sur le gazoduc Druzhba fait suite à des explosions détectées fin septembre sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, reliant la Russie à l’UE via l’Allemagne. L’incident est largement considéré comme le résultat d’un sabotage.