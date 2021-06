Fuite de vidéos et de photos en direct sur Honor 50

Honor 50 arrive le 16 juin et nous nous attendons à voir au moins trois téléphones – Honor 50 avec Snapdragon 778G, Honor 50 Pro avec un meilleur appareil photo et Honor 50 Pro+ avec quatre tireurs et une charge rapide de 100 W.

Nous avons déjà vu les deux premiers téléphones dans une fuite exclusive, suivis d’un troisième appareil dans des affiches officielles, et maintenant la version quad-cam a été repérée dans des photos et des vidéos divulguées.









Honorer 50 images de téléphone

Ce smartphone Honor 50 aura au moins quatre couleurs différentes, et toutes sont captivantes, même le noir qui est censé être l’option par défaut ennuyeuse et fade. L’option Gris brille sous certains éclairages, tandis que le Vert et le Dégradé sont réfléchissants, ce qui pourrait être très utile lors des selfies et de la prise de vidéos pour les réseaux sociaux.

La vidéo en direct révèle le vrai design du Honor 50.#Honneur50 #Honor50Pro

– Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 7 juin 2021

Nous pouvons également voir une grille de haut-parleur en bas, un port USB-C, l’emplacement SIM et aucun scanner d’empreintes digitales, confirmant que le téléphone sera livré avec un écran AMOLED avec le capteur caché en dessous.

Nous attendons toujours de voir la face avant du téléphone – aura-t-il des bords incurvés et deux caméras selfie comme le Honor V40, ou la marque prévoit-elle autre chose, comme un capteur IR TOF 3D pour la reconnaissance faciale par exemple.

