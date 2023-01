Fuite de Varisu : la scène romantique mettant en vedette Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna devient virale, regardez la vidéo

Le film très attendu de Thalapathy Vijay, Varisu, est sorti en salles le 11 janvier. Les fans deviennent fous du premier grand film de l’année de la superstar. Varisu a fait une affaire de Rs 26 crore le jour de l’ouverture. Le film tamoul fait sonner les caisses enregistreuses alors qu’il a frappé 45 crores dans le monde. Un jour après sa sortie, une scène romantique du film a été divulguée et devient virale sur Internet.

Après la sortie de Varisu, une chaîne YouTube Moviebuff Tamil a mis en ligne le court clip sur la chaîne et il est diffusé sur les réseaux sociaux. Le drame d’action met également en vedette Rashmika Mandanna face à Thalapathy Vijay. Dans la scène, les deux se livrent à des plaisanteries romantiques. En un rien de temps, le clip est devenu viral et en un jour, la vidéo a reçu plus de 1,8 million de vues sur YouTube.

En seulement trois jours après sa sortie, Varisu est déjà vendu à la plate-forme OTT pour un montant énorme. Amazon Prime Video a acheté les droits numériques pour la première du film sur OTT. La plateforme de streaming rendra le film disponible en ligne lorsqu’il sera retiré des salles. La date de sortie d’OTT n’est pas encore confirmée, on s’attend à ce qu’elle soit annoncée prochainement. Alors que nous attendons la sortie en ligne de Varisu, le réalisateur Vamshi Paidipally a reçu des critiques mitigées.

Varisu est un thriller d’action et un artiste familial sorti le mercredi 11 janvier 2023. Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna sont jumelés dans les rôles principaux. L’action dramatique met également en vedette Prabhu, Jayasudha, Sarathkumar, Khushbu, Srikanth, Shaam, Sangeetha Krish, Samyuktha, Prakash Raj et Yogi Babu.

C’est l’histoire d’un homme insouciant dont la vie bascule après la mort subite de son père. Réalisé par Vamshi Paidipally, le film est produit par Dil Raju. La version Telugu est intitulée Vaarsudu et devrait sortir le 14 janvier dans l’Andhra Pradesh et le Telangana.