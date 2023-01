Fuite de trois modèles Oppo Find X6, dont Pro avec Snapdragon 8 Gen 2, capteur 1 pouce

Certains détails sur la prochaine série phare d’Oppo, Find X6, ont commencé à fuir à la fin de l’année dernière, mais les choses se sont ensuite calmées pendant un certain temps alors que l’attention se tournait vers les pliables Find N2. Maintenant, la série X6 est à nouveau au centre de l’attention et elle deviendrait officielle le mois prochain. Des spécifications préliminaires ont fait surface pour trois modèles.

Il y aura un Oppo Find X6 Pro avec un Snapdragon 8 Gen 2. Un autre modèle Pro utilisera le Dimensity 9200 à la place. Enfin, le Find X6 vanille recevra le Snapdragon 8+ Gen 1. Seul le téléphone 8 Gen 2 est configuré pour disposer de la RAM LPDDR5X et du stockage UFS 4.0, les deux autres devraient utiliser les anciennes normes.











Spécifications divulguées : Oppo Find X6 Pro (SD 8 Gen 2) • Find X6 Pro (Dimensity 9200) • Find X6 (SD 8+ Gen 1)

Les trois téléphones comporteront des configurations de caméra triple 50MP sur le dos, bien qu’ils utilisent différentes combinaisons de capteurs. Le Find X6 Pro alimenté par 8 Gen 2 se démarquera avec un IMX989, le capteur 1″ de Sony qui est actuellement utilisé par exemple dans le 12S Ultra de Xiaomi et le X90 Pro+ de vivo. Les deux autres caméras seront basées sur l’IMX890, un capteur 1/1,56″ qui équipe le OnePlus 11.

L’Oppo Find X6 Pro avec Dimensity utilisera le capteur IMX890 derrière chaque objectif à l’arrière. Le modèle vanille mélangera les choses – IMX890 pour le principal, ISOCELL JN1 pour l’ultra large et IMX763 pour le téléobjectif.

Tous les trois auront un capteur ToF 3D et un capteur de couleur à 13 canaux qui assisteront les fonctionnalités Hasselblad. À l’avant, tous les téléphones X6 utiliseront le capteur RGBW IMX709 avec une résolution de 32 MP. Notez que seuls les deux modèles Pro utiliseront le FAI MariSilicon X2 de deuxième génération, le modèle vanille utilisera le FAI MariSilicon d’origine.











Spécifications traduites automatiquement pour le trio Oppo Find X6

L’écran AMOLED de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (panneau Samsung E6) sera exclusif aux deux Pros. En outre, ils auront des batteries de 5 000 mAh avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W. Comme cerise sur le gâteau, ils présenteront une résistance à la poussière et à l’eau IP68.

L’Oppo Find X2 à la vanille aura un AMOLED de 6,74 pouces légèrement plus petit (par Tianma), toujours avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie sera plus petite et plus lente : capacité de 4 800 mAh, recharge filaire 80 W et sans fil 30 W. Il y aura une résistance à l’eau, mais le téléphone peut ne pas avoir d’indice IP officiel.

Oppo devrait lancer la série Find X6 en Chine en février.

Source (en chinois) | Via