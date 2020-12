La dernière fuite entourant la gamme Galaxy S21 a à voir avec les options de stockage et de couleur de chacun des trois nouveaux modèles. Les gens à WinFuture.de signalent que certains détaillants allemands reçoivent déjà des détails sur les prochains téléphones phares Galaxy S, y compris leurs capacités de stockage et leurs options de couleur.

Le plus petit du groupe – le S21 est disponible en versions 128 Go et 256 Go, qui arboreront toutes deux des travaux de peinture gris, blanc, rose et violet.

Le S21 + est également disponible en options de stockage de 128/256 Go et sera disponible en seulement trois couleurs: argent, noir et violet.

Le Galaxy S21 Ultra, quant à lui, obtiendra des options de 128 Go, 256 Go et 512 Go uniquement en argent et en noir.

Nous obtenons également une autre confirmation que le modèle haut de gamme de la série S21 prendra en charge un stylet S Pen en option qui ne sera pas logé à l’intérieur du téléphone comme sur la série Galaxy Note mais sera plutôt stocké dans des étuis spéciaux Clear View et Silicone Cover. Les étuis seront fournis avec le S Pen. La date de sortie réelle de la série S21 devrait toujours avoir lieu le 14 janvier, les premières ventes étant estimées à plus tard en février ou début mars.

La source (en allemand)