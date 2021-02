Fuite de spécifications Meizu 18, Snapdragon 870 pour le modèle Vanilla

La série Meizu 18 fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, mais sans beaucoup de clarté en termes de spécifications. Aujourd’hui, nous avons une fuite qui vise à clarifier l’image concernant le modèle vanille, révélant qu’il est alimenté par le chipset Snapdragon 870 de Qualcomm, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.





Meizu 18 a fui les spécifications

Nous pouvons également voir que le téléphone sera livré avec une caméra principale de 64MP aux côtés de modules 12MP et 5MP. Le téléphone démarre Flyme 8.3 sur Android 11 et porte le numéro de modèle M18Q. Nous avons vu des rapports précédents qui suggèrent que le Meizu 18 embarquera une caméra sous-écran aux côtés de lunettes ultra-minces et symétriques.

Malheureusement, la série 18 peut être livrée sans chargeur dans la boîte, tandis qu’une liste de l’agence chinoise 3C confirme que le Meizu 18 sera doté d’une batterie de 4000 mAh et d’une charge de 30 W tandis que la variante Pro arrivera à 4500 mAh avec des vitesses de recharge de 40 W. On parle également de voir les débuts de Meizu’s Watch aux côtés des nouveaux produits phares de Meizu.

