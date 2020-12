Les OnePlus 9 et 9 Pro sont en route et pourraient être attendus un peu plus tôt que d’habitude à la mi-mars. Nous savons déjà tout cela, ainsi que des discussions assez crédibles sur un troisième modèle OnePlus 9E pour compléter la gamme. Grâce à une abondance de rendus de crédibilité variable, nous avons également une assez bonne idée de ce à quoi ressembleront les téléphones à venir. Aujourd’hui, cependant, apporte à ce jour la fuite la plus importante et la plus tangible pour le OnePlus 9 5G. Il semble qu’une unité prototype soit dans la nature et ait été impliquée dans une séance photo pratique de près.









OnePlus 9 5G à l’arrière

En commençant la tournée en arrière en premier, puisque c’est le côté le plus intéressant, nous voyons que certains des rendus préliminaires se vérifient et se rapprochent vraiment. C’est-à-dire, si nous supposons qu’il s’agit d’un prototype de stade avancé avec la conception finale. Ce qui, à en juger par son apparence et le fait qu’il démarre et semble fonctionner normalement, est une hypothèse sûre à faire. Mais, plus sur les logiciels dans un peu.

La configuration principale de la caméra se compose clairement de deux gros vivaneaux et d’une troisième unité plus petite, accompagnée d’un flash LED. Tout cela correspond aux rumeurs vanille OnePlus 9. Pour autant que nous le sachions, le OnePlus 9 Pro est l’intéressant dans le département de la caméra, avec son mystérieux, prétendu quatrième vivaneau supplémentaire.







Détails de l’appareil photo OnePlus 9 5G

La fuite majeure propose également quelques captures d’écran avec des informations matérielles sur l’unité. Nous reviendrons à ceux-ci, mais en ce qui concerne les caméras, 12MP et 4MP sont signalés. Nous ne pouvons que supposer que cela se traduit par un appareil photo principal de 48 MP et un ultra-large de 16 MP.

Avant de passer à l’avant de l’appareil, vous vous interrogez peut-être sur le logo étrange imprimé à l’arrière de l’appareil. C’est essentiellement un espace réservé. La plupart des fabricants ont leur propre saveur et leur propre façon de marquer les prototypes de cette manière. C’est totalement attendu.







OnePlus 9 5G par l’avant

De face, le OnePlus 9 5G semble ressembler étroitement à son prédécesseur OnePlus 8T. Cela inclut le panneau FullHD + de 6,55 pouces, plat, 120 Hz, HDR, 20: 9, 2400 x 1080 pixels lui-même. Probablement juste un léger ajustement, sinon absolument identique à celui du OnePlus 8T. Les lunettes autour d’elle semblent assez minces, mais pas une amélioration marquée par rapport à son prédécesseur.















Commandes et ports OnePlus 9 5G

La source rapporte que le cadre du OnePlus 9 5G est en métal, probablement en aluminium. Tous les boutons et ports semblent être à leur place familière. Le curseur d’alerte OnePlus signature reste un incontournable, au cas où quelqu’un serait inquiet. Nous sommes également ravis de voir un joint en caoutchouc d’aspect solide sur le plateau de la carte nanoSIM unique. Pour autant que nous le sachions actuellement, OnePlus s’en tiendra principalement à sa pratique de longue date et renoncera à une classification IP officielle pour le OnePlus 9 vanille, tout en l’offrant dans une certaine mesure en termes pratiques. Le OnePlus 9 Pro est peut-être le seul à obtenir un tampon officiel de protection contre les entrées.













Captures d’écran du logiciel OnePlus 9 5G

Enfin, le reste des captures d’écran de l’unité OnePlus 9 5G présente un point culminant majeur dans le chipset «lahaina», qui est le code du nouveau Snapdragon 888. Une belle petite surprise agréable, étant donné que le OnePlus 9 Pro aurait été repéré il y a quelques semaines avec le Snapdragon 875 à la place.

8 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible sont également mentionnés, tout comme Android 11, avec OxygenOS en plus. En outre, cette unité particulière se présente comme le «LE2117». Cela dit, il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un prototype avec une version de système d’exploitation correspondante. Même si tous ces numéros et identifiants semblent tout à fait crédibles, il y a toujours une chance qu’un certain nombre d’entre eux soient mal déclarés.

