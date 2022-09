Fuite de MMS d’Akshara Singh: le concurrent de Bigg Boss OTT et la star de Bhojpuri rompent ENFIN le silence; “Celui qui a fait un tel acte…”

Il y a quelques semaines, la candidate de Lock Upp, Anjali Arora, a fait la une des journaux pour un MMS divulgué. Les internautes pensaient que c’était Anjali dans la vidéo. Cependant, l’actrice a précisé que la fille dans la vidéo est quelqu’un d’autre. Maintenant, il y a quelques jours, un vieux MMS est devenu viral, et tout le monde a commencé à prétendre que la femme dans la vidéo était la candidate de Bigg Boss OTT et la star de Bhojpuri, Akshara Singh. L’actrice est un nom célèbre dans l’industrie cinématographique de Bhojpuri et est devenue un nom connu après avoir fait partie de Bigg Boss OTT.

La vidéo MMS divulguée d’Akshara avait fait la une des journaux du divertissement. En parlant à E-Times, l’actrice a parlé de la fuite virale du MMS et a déclaré : “Quiconque a commis un tel acte, je me fiche de toutes ces choses.” Elle a en outre déclaré qu’elle n’avait même pas regardé la vidéo et a demandé si les gens voulaient savoir si elle y figurait. Akshara a dit qu’elle ne pleurerait pas sur un tel “acte bon marché” et que cela ne la dérangeait pas.

Akshara est connue pour ses déclarations féroces et audacieuses, et tout le monde l’aimait dans Bigg Boss OTT. Eh bien, l’actrice a collaboré avec de nombreuses grandes stars pour promouvoir leurs films.

Il y a quelques mois, sa vidéo de danse avec Aamir Khan sur la chanson de Laal Singh Chaddha était devenue virale, et il y a quelques semaines, elle a également été vue en train de serrer une jambe avec Vijay Deverakonda sur la chanson de Liger Aafat.

Akshara Singh danse avec Aamir Khan Regardez la vidéo ci-dessous

Akshara Singh danse avec Vijay Deverakonda Regardez la vidéo ci-dessous

En parlant du faux MMS divulgué, avant Akshara et Anjali, de nombreuses actrices ont été confrontées à une telle situation, et plus tard, elles ont dû préciser que les vidéos virales étaient fausses.